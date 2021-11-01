İngiltere Fransa'ya süre verdi: 48 saat içinde çözülmeli
İngiltere, devam eden balıkçılık sorunuyla ilgili tehditlerini geri çekmesi için Fransa'ya 48 saat süre tanıdı, aksi takdirde bu ülkeye karşı 'yasal işlem' başlatacağı uyarısında bulundu.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İskoçya'nın Glasgow şehrinde başlayan 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26), ülkesi ile Fransa arasında devam eden balıkçılık sorununa ilişkin Sky News'e açıklamalarda bulundu.
Truss, "Fransızlar, Manş Adaları ve balıkçılık sektörümüze yönelik tamamen mantıksız tehditlerde bulundular ve bu tehditleri geri çekmeleri gerekiyor. Aksi takdirde, harekete geçmek için Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşmamızın mekanizmalarını kullanacağız" dedi.
Fransızların haksız davrandığını ve ticaret anlaşmasının şartlarına uymadığını söyleyen Truss, "Eğer birisi bir ticaret anlaşmasında haksız davranırsa, onlara karşı dava açma ve bazı telafi edici tedbirler alma hakkınız var. Fransızlar geri adım atmazsa yapacağımız şey bu" ifadelerini kullandı.
Truss, Fransa'nın ne kadar süre içerisinde geri adım atması gerektiği sorulduğunda ise Truss, "Bu sorunun önümüzdeki 48 saat içinde çözülmesi gerekiyor" diye konuştu.
AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar, belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi. İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi kara sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ile Fransa arasında gerilime neden olmuştu.
Kaynak: Sputnik
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