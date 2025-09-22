İngiltere, 'küresel yetenekleri' çekmek için vize ücretini kaldırabilir

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dünyanın önde gelen bilim insanlarını, akademisyenlerini ve dijital uzmanlarını ülkeye çekmek için vize ücretlerinde değişikliğe gitmeyi değerlendiriyor.

Financial Times’ın aktardığına göre, Başbakanlık ve Hazine içinde yürütülen görüşmelerde, küresel yetenekler için bazı vize ücretlerinin tamamen kaldırılması öneriliyor.

Starmer’ın kurduğu “küresel yetenek görev gücü”, ekonomik büyümeyi hızlandırmak amacıyla yeni modeller üzerinde çalışıyor.

Buna göre dünyanın en iyi beş üniversitesinden mezun olanlar veya prestijli ödüller kazanmış isimler için vize ücretlerinin sıfıra indirilmesi gündemde.

Planın, ABD’nin yeni göç politikası kararı öncesinde gündeme geldiği ancak Washington yönetiminin H-1B vizeleri için 100 bin dolarlık yeni ücret getirmesiyle hız kazandığı belirtildi.

ABD’nin sertleşen göç politikası, İngiltere’de “yüksek vasıflı göçmenleri çekme” yönündeki tartışmalara ivme kazandırdı.

MEVCUT ÜCRETLER

İngiltere’nin “küresel yetenek” vize başvurusu ücreti 766 sterlin (yaklaşık 42 bin 741 TL) seviyesinde bulunuyor.

Aynı tutar, başvuru sahiplerinin eşleri ve çocukları için de geçerli.