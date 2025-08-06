İngiltere, Zara’nın reklamlarını yasakladı

İngiltere’deki Reklam Standartları Kurumu (ASA), giyim markası Zara'nın iki farklı reklamını ‘sorumsuzca hazırlandığı’ gerekçesiyle yayından kaldırttı.

BBC’nin haberine göre, reklamda yer alan modellerden biri, geri taranmış saç modeli ve üzerine düşen gölgeler nedeniyle ‘çökük ve sağlıksız’ bir görünüm sergilerken; diğer modelin düşük yakalı gömlek pozunda ‘çıkıntılı köprücük kemikleri’ dikkat çekiyordu.

Kurum, görsellerin genel kamu sağlığı açısından uygun olmadığını belirterek, Zara’nın bu tür içeriklere tekrar yer vermemesi gerektiğini bildirdi.

“MODELLER SAĞLIKLIYDI, RAPORLARI VARDI”

Zara ise reklamlarda kullanılan iki modelin de sağlık durumlarını belgeleyen doktor raporları olduğunu belirtti. Şirket, görsellerde sadece ufak ışık ve renk düzenlemeleri yapıldığını, görüntülerin dijital olarak değiştirilmediğini savundu.

Marka ayrıca 2007 yılında İngiltere’de yayınlanan ‘Fashioning a Healthy Future’ adlı raporun üçüncü tavsiyesini uyguladığını, yani her modelin yeme bozukluklarını tanıma konusunda uzman bir doktor tarafından onaylı sağlık raporu sunduğunu vurguladı.

DAHA ÖNCE DE BENZER YASAKLAR GELDİ

Zara'nın reklam yasağı, İngiltere’de moda reklamlarına yönelik artan denetimlerin son halkası. Temmuz ayında, Marks & Spencer’ın bir reklamı, modelin zayıflığının ‘rahatsız edici’ bulunduğu gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Aynı şekilde, bir diğer marka Next de dar paça kot reklamında modelin bacaklarını ince göstermeye yönelik kamera açıları nedeniyle uyarı almıştı.

Bu gelişmelerin ardından bazı izleyiciler, aşırı zayıf modeller kadar, aşırı kilolu modellerin kullanıldığı reklamların da neden denetlenmediğini sorguladı.