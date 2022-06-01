İngiltere’de 92 bin sürücü ehliyetlerini kaybetmek üzere

01 Haziran 2022 Çarşamba, 19:07

Birleşik Krallık’ın en büyük bağımsız yol güvenliği yardım kuruluşu IAM RoadSmart’ın araştırması, 9.10 ve 11 ceza puanı sınırında 92 bin İngiliz sürücünün olduğunu ortaya koydu. İngiltere’de ehliyet iptali için 12 ceza puanının doldurulması gerekiyor.

Bu cezalar; günlük sürüş alışkanlıkları, bilgisizlik, hız yapma, çift beyaz çizgide sollama, tehlikeli bir yere park etme, okul geçidinde durmama, çok fazla yolcu taşıma veya araca aşırı yükleme gibi hatalar sonrası alınabiliyor.

Ayrıca birçok sürücü temel araç bakım eksikliği nedeniyle de ceza puanı alabiliyor. Bu sınıflandırmaya; kusurlu lastikler, patlamış far veya fren ampulleri, çatlamış ışık kapakları, lekeli ön cam silecekleri veya aşınmış süspansiyon bileşenleri gibi basit görünen nedenler giriyor.

Şu anda, Birleşik Krallık’ta ehliyetlerinde 9 ceza puanı olan 80 bin 484, 10 ceza puanı olan 7 bin 804 ve 11 ceza puanı olan 4 bin 313 sürücü mevcut.

Ceza puanına sahip en fazla sürücünün bulunduğu yerler ise 74 bin 397 ile Birmingham, 56 bin 876 ile Sheffield ve 56 bin 245 ile Nottingham bulunuyor.









