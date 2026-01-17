Bakan Ersoy duyurdu... Tan Sağtürk'ün yeni görevi belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.01.2026 12:18:00
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinden alınan Tan Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un danışmanı oldu. Haberi Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de atama ve görevden alma kararlarında en dikkat çekici isimlerden biri Tan Sağtürk oldu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinden alındığı duyurulan Sağtürk'ün, yeni görevi yeri de belli oldu.

BAKAN ERSOY'UN DANIŞMANI OLDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağtürk'ün danışmanı olduğunu belirterek, şu paylaşımı yaptı:

"Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüzde önemli çalışmalara imza atan Sayın Tan Sağtürk’e bugüne kadar verdiği kıymetli emekler için gönülden teşekkür ediyorum.

Bilgi ve tecrübesinden, Bakanlığımız bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarda bundan sonra da istifade etmeye devam edeceğiz."

İlgili Konular: #Kültür ve Turizm Bakanlığı #Mehmet Nuri Ersoy #danışman #Tan Sağtürk

