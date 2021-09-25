İngiltere'de bazı Shell istasyonlarında yakıt kalmadı
Shell İngiltere'de tır şoförü sayısındaki yetersizliğin benzin sevkiyatını kesintiye uğratacağı endişelerinin bazı istasyonlarında talep artışına neden olduğunu söyledi.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması ülkede yeterli sayıda tır şöförü kalmamasına neden olurken, bu durum birçok sektörü etkiliyor.
Shell, tedarik sürecinde sorun yaşanacağını düşünen araç sahiplerinin araçlarının depolarını doldurmak üzere benzin istasyonlarının yolunu tuttuğunu söyledi.
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Shell sözcüsü "Bazı istasyonlarımızda gördüğümüz yüksek yakıt talebi nedeniyle zaman zaman uzun kuyruklar oluşabilir. Müşterilerimize yakıt tedariği sağlamak için sevkiyat takvimlerimizde gerekli değişiklikleri yapıyoruz" dedi.
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