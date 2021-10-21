İngiltere'de milletvekili David Amess'i öldürmekle suçlanan Ali Harbi Ali mahkemeye sevk edildi

21 Ekim 2021 Perşembe, 16:10

BBC Ali Harbi Ali

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinden Sir David Amess'i öldürmekle suçlanan 25 yaşındaki Ali Harbi Ali mahkemeye sevk edildi.

Somali kökenli İngiliz vatandaşı Ali Harbi Ali, Amess'in 15 Ekim'de Essex bölgesindeki Leigh-on-Sea kasabasında bıçaklanarak öldürülmesinden hemen sonra gözaltına alınmıştı.

Ali Harbi Ali, Londra'da Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkacak.

Kraliyet Savcılığı'ndan Nick Price, işlenen cinayet suçunun, "terör bağlantılı, dini ve ideolojik motivasyonlu bir suç" olduğunu düşündüklerini söyledi.

Kuzey Londra'da yaşayan Ali Harbi Ali'nin babasının, Somali başbakanının eski danışmanı olduğu bildiriliyor.

1983 yılından bu yana milletvekili olan Amess, seçmenleriyle görüşmek için bulunduğu Leigh-on-Sea'de aldığı bıçak yaralarıyla olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Reuters

'Olayla ilgili aranan başka kişi yok'

Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Matt Jukes da bir açıklama yaparak yaşamını yitiren milletvekilinin ailesi, dostları ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Matt Jukes, "Sir David'in ailesi, seçmenleri ve bölgesine bağlılığı ve çok sayıda insanın yaşamlarına olumlu etkisi ölümünden bu yana çok açık bir şekilde ortaya çıktı" dedi.

BBC

Jukes, olayla ilgili olarak aranan başka kişi olmadığını da açıkladı.

Londra Emniyet Müdürlüğü saldırı sonrası Parlamento güvenlik ekibi ve İçişleri Bakanlığı ile birlikte milletvekillerinin nasıl daha iyi korunabilecekleri üzerinde çalışıyor.

Ülkenin dört bir yanındaki polis teşkilatları da milletvekillerinin, seçim bölgelerindeyken korunması konusunda ayrı çalışmalar yürütüyor.