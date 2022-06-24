İngiltere'de Nijeryalı senatöre organ kaçakçılığı suçlaması
İngiltere'de, organları alınmak üzere 15 yaşında bir çocuğu Londra'ya kaçırdığı suçlamasıyla Nijeryalı bir senatör ve eşine dava açıldı. Mahkemede bir ihbar üzerine harekete geçen polisin çocuğu kurtararak koruma altına aldığı kaydedildi.
İngiltere'de, organları alınmak üzere 15 yaşında bir çocuğu Londra'ya kaçırdığı suçlamasıyla Nijeryalı bir senatör ve eşine dava açıldı.
60 yaşındaki Ike Ekweremadu ve 55 yaşındaki Nwanneka Ekweremadu dün Londra'da mahkemeye çıkarıldı.
Yargıç, davanın devam edebilmesi için mahkemenin yetkisi konusunda başsavcılığın izninin gerektiğini söyledi. Çiftin 7 Temmuz'da yeniden mahkemeye çıkacağı ve bu süre içinde tutuklu kalacağı belirtildi.
Mahkemede bir ihbar üzerine harekete geçen polisin çocuğu kurtararak koruma altına aldığı kaydedildi. Aynı zamanda bir avukat olan Ekweremadu, Nijerya'da yaşıyor ama İngiltere'deki Lincoln Üniversitesi'nde ders veriyor.
Ekweremadu'nun 2007-2019 yılları arasında Nijerya Senatosu'nda başkan yardımcılığı yaptığı ve 2003'ten beri de muhalefetteki Demokratik Halk Partisi'nden senatör olduğu belirtiliyor.
Polis, modern kölelik suçları kapsamında yargılanacak Ekweremadu hakkında organ kaçaklığı için komplo kurmak suçlamasıyla yürütülen soruşturma hakkında ayrıntı vermedi.
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