İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

İngiltere'nin Rusya'ya karşı yaptırımlar listesine gümüş ve havyar ithalatı yasağı da eklendi.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2022 Perşembe, 21:56
İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
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İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığı, Rusya'ya yeni yaptırım kararlarını duyurdu. Buna göre, Rusya'dan havyar dahil üst düzey tüketim ürünlerinin ithalatı yasaklandı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rusya'ya yaptırım listesine giren yeni ürünleri açıkladı.

Bakan Trevelyan, Rusya'dan gümüş ve havyar dahil bazı ürünlerin ithalatının yasaklandığını duyurdu.



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