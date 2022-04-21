İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
İngiltere'nin Rusya'ya karşı yaptırımlar listesine gümüş ve havyar ithalatı yasağı da eklendi.
İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığı, Rusya'ya yeni yaptırım kararlarını duyurdu. Buna göre, Rusya'dan havyar dahil üst düzey tüketim ürünlerinin ithalatı yasaklandı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rusya'ya yaptırım listesine giren yeni ürünleri açıkladı.
Bakan Trevelyan, Rusya'dan gümüş ve havyar dahil bazı ürünlerin ithalatının yasaklandığını duyurdu.
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