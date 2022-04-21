Son dakika: Rusya'dan yaptırım kararı: Mark Zuckerberg ayrıntısı

21 Nisan 2022 Perşembe, 18:19

Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırının ardından ABD ve Avrupalı ülkeler Rusya'ya çeşitli yaptırımlarda bulunmuştu.

Yaptırımlara her geçen gün bir yenisi eklenirken; bugün de ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları ''Bizim limanlarımızda Rus bayraklı gemiler bulunamayacak. Hatta kıyılarımıza bile yaklaşamayacaklar. Bu oldukça kritik bir adımdır'' sözleri ile açıklamıştı.

RUSYA'DAN KARŞI HAMLE

Biden'ın açıklamalarının hemen ardından Rusya da aldığı yeni yaptırım kararlarını açıkladı.

Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg’in aralarında bulunduğu 29 Amerikalı ile 61 Kanadalı hakkında yaptırım kararı aldı.