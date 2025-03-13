İngiltere'den, Ukrayna'ya asker konuşlandırma kararı

Yayınlanma: 13.03.2025 - 17:36

Güncelleme: 13.03.2025 - 17:36

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kamu hizmetlerinde yapılacak reformla ilgili ülkenin Yorkshire bölgesinde açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki savaşın ülkedeki çalışan sınıfa kötü etkileri olduğunu söyleyen Starmer, faturaların ve geçim maliyetlerinin arttığını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "çatışmaya aç olmakla" suçlayan Starmer, "Putin'in zaten çatışma ve kaos iştahı var, bu daha da artacak" ifadesini kullandı.

Starmer, siyasetçilerin güvenlikle ilgili sert kararlar almak zorunda olduğunu kaydederek, "Bu nedenle savunma harcamalarınızı artırma kararı aldık" diye konuştu.

Başbakan Starmer, Ukrayna'ya konuşlandırılması planlanan koalisyon askerleri arasında İngilizlerin yer almasına ilişkin değerlendirme de yaptı.

Ukrayna'daki savaşın İngiltere'de halkı olumsuz etkilediğini, Rusya'nın Avrupa hava, kara ve deniz sınırlarını ihlal ettiğini belirten Starmer, "Geçmişte anlaşmalar yapıldı ama kimse bu anlaşmaları korumadı. Putin de ne zaman istese çizgiyi aştı. Bu, Ukrayna, Avrupa ve bizim için iyi olmaz" dedi.

Starmer, "Yaptığım her şeyde barışı koruma niyeti içindeyim. Kimse çatışma istemez, hiçbir başbakan askerlerini çatışma bölgesinde konuşlandırmak istemez ama yaptığımız şey barışı korumak. Askerlerimizi barışı korumak için konuşlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

"'Avrupa anlaşmayı korumak için üzerine düşeni yaptı mı?' diye sorulduğunda 'Evet' demek için diğer ülkelerle birlikte de çok sıkı çalışıyoruz" diyen Starmer, bu adımların ABD ile istişare halinde alınmasının da önemini vurguladı.