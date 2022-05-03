İngiltere'nin göçmen ve mültecileri Ruanda'ya gönderme planı gecikebilir
İngiltere'ye 2022'de gelen düzensiz göçmenlerin sayısı 7 bini geçerken düzensiz göçmen ve mültecileri Ruanda'ya gönderme planının hayata geçmesinin yasal zorluklar nedeniyle aylar alabileceği belirtildi.
Haber ajansı PA Media'ya göre, 2022'nin başlangıcından bu yana Manş Denizi üzerinden botlar veya küçük teknelerle İngiliz sahillerine ulaşanların sayısı 7 bin 240'a ulaştı.
Aynı dönem için 2021'de 2 bin 390, 2020'de ise 1006 kişinin kayıtlara geçtiği göz önüne alındığında aradaki fark dikkati çekti.
11 günlük aranın ardından son 2 günde gelenlerin sayısı ise 547 oldu. 2022'deki en yüksek sayı, 13 Nisan'da 18 teknede 651 kişinin geçiş yapmasıyla kaydedildi.
Başbakan Boris Johnson'ın sözcüsü de İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planının yürürlüğe girmesinin, yasal zorluklar nedeniyle daha uzun sürebileceğini ve aylar alabileceğini söyledi.
Sözcü, gazetecilere verdiği demeçte, bir davaya ilişkin bildirim aldıklarını belirterek "Açıkçası, bu yasal zorluklar, politikayı uygulamanın daha uzun süreceği anlamına gelebilecek bir faktör olabilir" dedi.
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