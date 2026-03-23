İniş sonrası facia: Uçak pistte araçla çarpıştı, havalimanı kapatıldı

ABD’nin New York kentinde bulunan LaGuardia Havalimanı’nda bir yolcu uçağı ile havalimanına ait bir araç pistte çarpıştı. Yetkililer, kazaya ilişkin ilk bilgileri paylaştı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, Air Canada’ya ait bir uçağın iniş yaptıktan sonra pistte bulunan Liman İdaresi’ne ait bir araçla çarpıştığı bildirildi.

Kazada can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

New York İtfaiye Departmanı Sözcüsü, yerel saatle 23.38’de “bir uçağın pistte bir araçla çarpıştığı” yönünde ihbar aldıklarını ve ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

New York Polisi de çarpışmayı doğrularken, olayın detaylarına ilişkin henüz ek bilgi paylaşılmadı.

ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) Ulusal Hava Sahası Sistemi verilerine göre, LaGuardia Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, uçağın burun kısmında ciddi hasar oluştuğu görüldü.