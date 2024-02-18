Çöken inşaatın sorumlularına ceza

Brezilya'da bir mahkeme, çöken inşaatın sorumlularına 48 milyon dolar (1.48 milyar TL) ceza verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 15:07
Çöken inşaatın sorumlularına ceza
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Brezilya'da bir yargıç, São Paulo kentindeki bir şantiyenin çökmesi nedeniyle yetkililere ve inşaat şirketlerine 48 milyon dolar (1.48 milyar TL) para cezası verdi. 

2007'de meydana gelen kazada, büyük bir obruğun aniden açılarak yayaları ve araçları yutması sonucu yedi kişi hayatını kaybetmişti. İşçiler Pinheiros mahallesinde metro sistemini genişletmek için bir tünel kazarken toprak çökmüştü. Yargıç, çökmenin "ihmalkar" ve "tehlikeli" eylemlerden kaynaklandığını söyledi.

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BBC'nin aktardığı habere göre, Yargıç Marcos de Lima Porta, inşaat projesinden sorumlu olanların, tünelde "acil" destek yapılarına ihtiyaç olduğunu söyleyen uzmanların uyarılarını dikkate almadıklarını ve zaman kazanmak için işi ilerlettiklerini söyledi.

Altı kişi ve altı şirket hakkında işçilere tazminat ödenmesine karar verildi. İşçilerden biri 2018 yılında hayatını kaybetti ancak hakim mirasçılarına cezanın ödemesi gerektiğine karar verdi. 

Davanın savcıları, felaketin Brezilya'nın en işlek şehri olan São Paulo nüfusu üzerinde "olağanüstü yoğun" bir travmaya neden olduğunu söylerken, mahkum edilenlerin temyize gitmesi bekleniyor.


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