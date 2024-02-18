Avrupa'nın göbeğinde sığınmacılar ayaklandı
Hollanda'nın Lahey kentinde Eritreli grupların şiddet olaylarında polis araçları ateşe verildi.
Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de farklı görüşteki Eritreli gruplar taş ve sopalarla birbirleriyle ve polisle çatıştı, etraftaki araçları ateşe verdi.
Yerel medyaya göre Lahey'de Eritre hükümetini destekleyen bir grubun bir salonda toplandığını haber alan muhalefet yanlısı gruplar, taş ve sopalarla içeri girmeye çalıştı. Binanın camlarını kıran, polis araçlarını ve otobüsleri ateşe veren protestoculara biber gazıyla müdahale edildiği ve çıkan olaylarda bazı polislerin yaralandığı belirtildi.
Lahey Belediyesi Sözcüsü Robin Middel, basına yaptığı açıklamada, Opera konferans salonunda toplanan Eritre hükümeti yanlıları ile karşıt gruplar arasında başlayan şiddet olaylarının kontrolden çıktığını söyledi.
Lahey emniyetinin X hesabından yapılan açıklamada da Eritreli iki grubun Opera konferans salonunun bulunduğu Fruitweg Caddesi'nde taşlı kavgaya tutuştuğu ve polisin kamu düzenini sağlamak için müdahale ettiği belirtildi.
Protestocular çok sayıda polis aracıyla bazı otobüsleri kundakladı. Yangınlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
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