Irak işgalinin mimarından Filistinlilere çağrı: Çocuklarını yetiştirme biçimlerini değiştirmeli

ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, Gazze’de gerçek bir özyönetim yolunun açılabilmesi için Filistinlilerin “çocuklarını eğitme biçimlerini değiştirmesi gerektiğini” söyledi.

Rice, “Zihniyet değişimi olmadan, kalıcı bir barış ya da kendi kendini yöneten bir Filistin mümkün olmaz” dedi.

CBS 24/7 kanalında yayınlanan ortak röportajda Rice ve eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, yeni Gazze anlaşmasını “önemli bir adım” olarak nitelendirirken, sürecin “zorlu ve uzun” olacağı uyarısında bulundu.

Clinton, İsrail hükümetine de eleştiriler yönelterek Batı Şeria’daki yerleşim politikalarının “barışa bağlılıkla çeliştiğini” ifade etti:

“İsrail bu yerleşim faaliyetlerine son vermeli; aksi halde barışa inanmadığı mesajını veriyor.”

“DİRENİŞİ BARIŞIN YOLU OLARAK ÖĞRETMEYİN”

Rice, Filistin toplumuna yönelik mesajında “İsrail Devleti hakkında çocuklarınıza öğrettiğiniz dersleri değiştirin” çağrısında bulundu.

“Direnişin barış ve güvenliğe giden yol olduğuna inanan bir Filistinli nesli daha yetiştirmeyin” diyen Rice, asıl meselenin Gazze’nin “temsil kabiliyeti olan bir hükümet” kurabilmesi olduğunu vurguladı.

Rice, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’a saygı duyduğunu ancak artık “daha genç, yurt dışı deneyimi olan bir neslin yönetime gelmesi gerektiğini” belirtti:

“Filistin Yönetimi’nde yeni bir liderlik kuşağına geçmenin zamanı geldi.”

“İSRAİL POLİTİKALARINI DEĞİŞTİRMELİ”

Hillary Clinton ise Rice’ın değerlendirmesine katıldığını ancak İsrail’in de sorumluluğu olduğunu söyledi:

“İsrail hükümeti Batı Şeria’daki yerleşimleri teşvik etmeye devam ediyor. Bu da dünyaya barıştan yana olmadıkları mesajını veriyor.”

İki eski bakan, Gazze anlaşmasının imzalanmasından iki gün sonra verdikleri röportajda “temkinli bir iyimserlik” sergiledi. Clinton, “İlk aşamayı başarıyla atlatmak zorundayız, bu kendiliğinden olmayacak. Çok ciddi bir çaba gerekecek” dedi.

Clinton, Hamas’ın “silahları saklayarak ve halkı korkutarak” gücünü korumaya çalışacağını belirtirken, bölgeye girecek güvenlik güçlerinin “Hamas militanlarını ve sivilleri ayırt etmeye” hazır olması gerektiğini söyledi.

“HAMAS'A DIŞ DESTEK KESİLMELİ”

Rice, İran’ın Hamas için “tek mali destek umudu” olduğunu belirterek uluslararası topluma çağrıda bulundu:

“Hamas’ın yeniden yapılanabilmesini engellemek için dış destek kesilmeli.”

İki eski dışişleri bakanı, Gazze’de işleyen bir yönetim kurulana kadar uluslararası desteğin sürmesi gerektiğini vurguladı.