Irak ordusu duyurdu: IŞİD'e karşı 'Sert İrade' operasyonu başlatıldı
Kerkük'te IŞİD'e karşı "sert irade" operasyonu başlatıldı.
Irak güçleri, Kerkük kentinin güney kırsalında terör örgütü IŞİD'e karşı "sert irade" adı verilen geniş çaplı bir operasyon başlattı.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'ün güneyindeki Kara Çok Dağları yakını ve kırsalında başlatılan operasyona Irak Hava Kuvvetleri de destek veriyor.
Operasyonda IŞİD'li bir teröristin öldürüldüğü, örgüt mensuplarınca kullanılan çok sayıda sığınağın imha edildiği belirtildi.
Kentin güneyindeki Mama Dağı yakınında bir teröristin de yakalandığı kaydedilirken, operasyonun hedefinin "bölgenin IŞİD terör örgütünden tamamen temizlenmesi" olduğu ifade edildi.
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