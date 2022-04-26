Irak ordusu Sincar çevresine konuşlandı

26 Nisan 2022 Salı, 13:19

Irak'ta Musul vilayetine bağlı Sincar kasabasında Irak ordusu ile terör örgütü PKK'nın Sincar uzantısı YBŞ arasında devam eden gerginlik sürüyor. Irak ordusu, yeni bir askeri adım attı.

Rudaw'ın haberine göre Sincar'dan bir güvenlik kaynağı, Irak ordusuna ait büyük bir askeri birliğin ağır silahlar ve askeri teçhizatla Musul'dan Sincar'a hareket ettiğini ve bu güçlerin bir kısmının Sincar sınırındaki Sinun kasabası yakınlarına ulaştığını söyledi.

Iraklı güvenlik kaynağı, bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerine değinerek, "Sınırı geçen Irak ordusu birliği, 9. Tümen Zırhlı Kuvvetlerinin bir parçası" dedi.

'PKK'NIN BULUNDUĞU BÖLGELERE GİDECEKLER'



Sincar'daki Peşmerge Operasyonları Başkanı Lokman Geli İbrahim, güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yakın noktada bulunacağını ifade ederek, "Askeri birlik, Bağdat'ın Taci kentinden aktarılarak Musul'a ulaştı. Oradan Sincar'a doğru yola çıktılar. 40 zırhlı araçtan oluşan birlik, Sincar merkezini hedef almayabilir. Ancak aldığımız bilgilere göre Irak ve Suriye sınırları ile PKK güçlerinin bulunduğu bölgelere gidecekler" dedi.

TERÖRİSTLER HALEN ÇEKİLMEDİ

18-19 Nisan'da Sincar'da Irak ordu güçleri ile terör örgütü YBŞ arasında çatışmalar yaşanmıştı.

YBŞ'li teröristlerin, 1 Nisan 2021 itibariyle Sincar'dan çekilmesi gerekiyordu, ancak bu çekilme halen gerçekleşmedi.