Irak'tan 165 Türk vatandaşı IŞİD'li Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor! Gar Katliamı firarileri de aralarında...

Irak Adalet Bakanlığı'nın, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolündeki hapishanelerden Irak’a sevk edilen yaklaşık 5 bin IŞİD mensubu arasında 165 Türk vatandaşının bulunduğunu açıklaması, gözleri Türkiye’nin aradığı örgüt üyelerine çevirdi. Ancak diplomatik kaynaklar, söz konusu sayının henüz teyit edilmediğini bildirdi.

DW Türkçe’ye konuşan kaynaklar, kimliklendirme sürecinin karmaşık olduğuna dikkat çekerek, Irak’a getirilen kişilerin Suriye’deki tutukevlerinden nakledildiğini belirtti. Kaynaklar, “Her ‘Ben Türküm’ diyen kişiyi doğrudan Türk vatandaşı olarak kabul etmiyoruz. Çin’e teslim edilmek istemediği için Türk olduğunu söyleyen Uygur kökenliler var. Almanya vatandaşı olan Türkler de bulunuyor. Birçoğunun pasaport gibi resmi evrakı yok. Bu nedenle beyanları araştırıyor, kimlik tespitini sürdürüyoruz” bilgisini paylaştı.

Yetkililer, yabancı uyruklularla evlenen ve çocuk sahibi olan Türk vatandaşlarının durumunun da ayrı bir hukuki belirsizlik yarattığını ifade etti. İngiltere vatandaşı bir kadınla evli ve çocuğu bulunan bir IŞİD mensubu örneğini veren kaynaklar, söz konusu çocuğun “vatansız” konumda olabileceğine işaret ederek her dosyanın ayrı ayrı değerlendirildiğini kaydetti.

Türkiye’nin, ABD ve Özbekistan gibi ülkelerle birlikte “Suriye’deki yabancı terörist savaşçıların kaynak ülkelerine dönmesi” gerektiğini savunduğu belirtilirken, Ankara’nın Irak makamlarına Türk vatandaşı IŞİD mensupları ve ailelerini geri almaya hazır olduğunu ilettiği aktarıldı.

Irak’a şu ana kadar yaklaşık 4 bin 500 kişinin hapishanelerden nakledildiği, Suriye’deki kamplarda tutulanların ise henüz sevk edilmediği bildirildi.

TÜRKİYE’YE GETİRİLDİKLERİNDE NE OLACAK?

Diplomatik kaynaklara göre, Irak’tan iade edilecek Türk vatandaşı IŞİD mensupları Türkiye’de yargılanacak. Suça karışmamış kadın ve çocuklara yönelik ise entegrasyon çalışmaları yürütülecek. DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre bu sürecin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koordine edilmesi bekleniyor.

Suriye iç savaşı sırasında binlerce IŞİD mensubu ve aileleri, SDG tarafından ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunda oluşturulan özel kamp ve hapishanelere yerleştirilmişti. Ailelerin kaldığı en bilinen kamp olan El Hol’de, son bilgilere göre çoğu IŞİD mensuplarının eş ve çocuklarından oluşan yaklaşık 24 bin kişi bulunuyor. Bu kişiler arasında kaçının Türkiye vatandaşı olduğu ise bilinmiyor.

TÜRKİYE 98 IŞİD ŞÜPHELİSİNİ ARIYOR

İçişleri Bakanlığının “Terör Arananlar” listesinde, IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle 98 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. Bunlardan 16’sı, başına 20 milyon TL’ye kadar ödül konulan kırmızı kategoride yer alıyor.

Kırmızı listede, Ankara Tren Garı Katliamı davasının firari sanıkları arasında yer alan İlhami Balı, Deniz Büyükçelebi ve Nusret Yılmaz da bulunuyor. Gar katliamı davasındaki 17 firari sanığın tamamı arananlar listesinde yer alıyor.

Kırmızı kategoride aranan isimlerden biri de 2016 yılında Suriye’de iki Türk askerinin yakılarak öldürülmesi olayında rol aldığı belirtilen Talip Akkurt. Adıyaman merkezli Dokumacılar grubunun lideri Mustafa Dokumacı da aynı kategoride aranıyor. Ankara Gar katliamını düzenleyen Yunus Emre Alagöz ile Suruç katliamını yapan Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün de bu grupla bağlantılı olduğu biliniyor.

Turuncu listede 28, sarı listede 12, gri listede ise 44 IŞİD şüphelisi yer alıyor.

Ankara Gar davasında müşteki avukatlarından İlke Işık, Suriye’deki kamplarda bulunduğu bilinen isimler arasında İlhami Balı’nın yanı sıra Cebrail Kaya, Mustafa Delibaşlar ve İlyas Aydın’ın yer aldığını, Bayram Yıldız’ın ise Irak’ta olduğuna dair bilgi bulunduğunu söyledi. Işık, mahkemeye başvurarak bu kişilerin iadesinin talep edilmesini isteyeceklerini belirtti.

'CEZASIZLIK YENİ KATLİAMLARI DOĞURUR'

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Eş Sözcüsü İshak Kocabıyık da Suriye ve Irak’taki IŞİD mensuplarının Türkiye’ye getirilerek yargılanması gerektiğini vurguladı.

Kocabıyık, “Özellikle 10 Ekim katliamı gibi saldırıların sanıklarının getirilerek rollerinin açığa çıkarılması soruşturmaların derinleştirilmesini sağlar. Bu kişilerin cezalandırılmasını istiyoruz. Cezasızlık yeni katliamları doğurur. Yalova’da altı IŞİD mensubunun öldürülmesi, bu kişilerin hâlâ aramızda olduğunu gösteriyor. Bunu önlemenin en önemli yolu, etkin bir yargılama ile adaletin sağlanmasıdır” ifadelerini kullandı.

ANKARA TREN GARI KATLİAMI

Ankara Tren Garı'nda saldırı öncesinde, AKP'nin tek başına iktidarı kaybettiği 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından Türkiye çatışmalı bir sürece girmiş, iktidar çözüm sürecini rafa kaldırmış, bir yandan IŞİD diğer yandan PKK'nin saldırıları artarken askeri operasyonlar da yeniden başlamıştı. Bu süreçte sivil toplum örgütleri Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Sıhhiye Meydanı'nda "Savaşa inat. Barış hemen şimdi. Barış, emek, demokrasi" sloganıyla bir miting düzenleme kararı aldı. Ankara Valiliği'nden alınan izinle yapılması planlanan mitinge katılacaklar için toplanma alanı olarak Ankara Tren Garı Meydanı belirlenmişti. 10 Ekim 2015 tarihinde meydanda IŞİD'in üstlendiği intihar saldırısıyla 109 kişi hayatını kaybetmişti.