Irak’ın en büyük enerji tesislerinden biri olan Basra’daki Mecnun Petrol Sahası’na insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirildi.

Mecnun Petrol Sahası art arda İHA saldırılarına maruz kaldı. Petrol sahasındaki yabancı çalışanların saldırıdan önce sahadan ayrıldığı aktarıldı.

Saldırıya ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Irak ve BAE'de petrol sahaları hedef alındı: 'Amerikan şirketinin ofisi vuruldu'

AFP'ye konuşan Irak Petrol Bakanlığı sözcüsü, halihazırda kapatılmış olan sahanın "iki İHA tarafından hedef alındığını ve bunlardan birinin bir telekomünikasyon kulesine çarptığını" belirtti.

Saldırının herhangi bir hasara yol açmadığını öne sürdü.

AFP'ye konuşan bir başka güvenlik yetkilisi ise ikinci İHA'nın, sahada faaliyet gösteren bir Amerikan şirketinin kullandığı ofisleri hedef aldığını söyledi. Mecnun sahası, Cuma günü de benzer bir İHA saldırısına hedef olmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Şah Petrol Sahası'nda İHA saldırısı sonucu yangın çıktı.

Abu Dabi Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Abu Dabi yetkilileri, bir dron saldırısı sonucu Shah petrol sahasında çıkan yangına müdahale ediyor. Yaralanan olmadığı bildirildi; yeni gelişmeler zamanı geldiğinde paylaşılacaktır. Halkın yalnızca resmi kaynaklardan bilgi alması ve söylentileri ya da doğrulanmamış bilgileri yaymaktan kaçınması tavsiye edilmektedir" denildi.