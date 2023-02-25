Irak'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 10:33

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 10:33

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın Twitter hesabından Musul'daki depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Musul'un Hamdaniye ilçesinde saat 02.25'te gerçekleşen 4,3 büyüklüğündeki depremin, yerin 15,27 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Sarsıntının çevre kentlerde de hissedildiği ifade edilirken, yerel medyada yayımlanan haberlerde bazı evlerde hasar oluştuğu da bildirildi.