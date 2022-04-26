Irak'ta ABD üssüne roket saldırısı yapıldı

26 Nisan 2022 Salı, 13:44

Irak'ta yabancı askeri üslere yönelik saldırılar devam ediyor. En son Bağdat'ta bulunan bir ABD üssü hedef alındı.

Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Bağdat'taki Taci Askeri Üssü yakınlarına roket saldırısı düzenlendi. Yerel kaynaklara göre, dün akşam saatlerinde fırlatılan iki roketin Bağdat'tan 27 kilometre uzaklıktaki Taci Askeri Üssü yakınlarına düştüğü bildirildi.

ABD güçlerinden olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

YABANCI ASKERİ VARLIĞIN SONA ERDİRİLMESİ

Irak parlamentosu 5 Ocak 2020’de oy çokluğuyla ülkedeki yabancı askeri varlığını sona erdirmeyi kararlaştırmıştı.

Irak ve ABD 26 Temmuz 2021'de, ABD güçlerinin, yıl sonuna kadar ülkeden çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

ABD öncülüğünde 60'ı aşkın devletten oluşan koalisyon güçleri, 2014'ten bu yana terör örgütü IŞİD'e karşı mücadelede Irak güçlerine destek veriyordu.