Irak'tan Türkiye'ye mesaj: Bir anlaşmaya varamadık

Yayınlanma: 25.12.2023 - 13:46

Güncelleme: 25.12.2023 - 13:46

Irak Su Kaynakları Bakanı Aun Ziyab, ülkedeki su kıtlığı meselesinin terör örgütü IŞİD'le mücadele kadar "kritik" olduğunu söyledi.

2023 yılında karşılaşılacak su sorunlarına ilişkin konuşan Ziyab, "İhtiyatlı yönetim sayesinde sorunları ortadan kaldırmak ve su ulaşımını iyileştirmek için çalıştık. Yaz aylarını en az hasarla atlatmayı başardık. İran ile varılan mutabakat sonucunda geçtiğimiz Nisan ayından bu yana Karun Nehri'nin açılmasıyla önemli bir başarı elde edildi" diye konuştu.

Basra'nın suyundaki tuzluluk sorununa da değinen Ziyab, "Basra'ya gelen su şu anda önceki yıllara göre daha iyi durumda" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE SU DOSYASI EN ÖNEMLİ ÖNCELİK"

Ziyab, Türkiye ile Fırat Nehri'nin suyu konusunu "siyasi" olarak nitelendirerek, Türkiye ile devam eden görüşmelere vurgu yaptı.

Ziyab, "Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için hükümetin bir direktifi var ve su dosyası en önemli öncelik. Hükümetin su sorununu çözmeye yönelik ilgisi var ve bu IŞİD'le yüzleşmekle kıyaslanabilir. Irak'ın su rezervleri en düşük seviyede ve yaklaşan yaz mevsimiyle başa çıkabilmek için bu rezervleri arttırma konusunda büyük umutlarımız var" dedi.

Su konusunu görüşmek üzere Iraklı heyetlerin düzenli olarak Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydeden Ziyab, şunları kaydetti:

"Bağdat ve Ankara arasında ikili bir anlaşmaya varılması amacıyla müzakereler yıllardır devam ediyor. Ancak şu ana kadar bir anlaşmaya varamadık. Hükümetin Türkiye ile ekonomik, ticari ve suyla ilgili hususları kapsayan kapsamlı bir anlaşmaya varmak için ciddi bir niyeti var."

"Irak'ın hem Türkiye hem de İran ile ortak çıkarları olduğunu" dile getiren Ziyab, "Dicle Nehri'nden elde edilen su geliri, IKBY'deki yağışlar ve Türkiye'nin Ilısu barajından enerji üretimi için su bırakılması nedeniyle iyi durumda. Ayrıca Musul Barajı'na giren su, barajdan bırakılan sudan daha fazladır" ifadelerini kullandı.