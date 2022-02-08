İran, 5-11 yaş arası çocuklara Covid-19 aşısı uygulanmasını onayladı
İran Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşılarının 5-11 yaş arasındaki çocuklara uygulanmasına izin verdi.
Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Abbas Şirozhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5-11 yaş arası çocukların Sinofarm ve Pastocovac aşıları ile aşılanması onaylandı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 5-11 yaş arasına uygulanacak Covid-19 aşılarının tamamen isteğe ve ebeveynlerin rızasına bağlı olduğu belirtildi
İran'da Covid-19 aşıları şu ana kadar 9-12 yaş ve üstüne uygulanıyordu. Ülkede 25 Ocak'ta Covid-19 aşılarının 9-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanmasına başlanmıştı.
İran, aşılama sürecinde Sinopharm, Sputnik V ve AstraZeneca'nın yanı sıra yerli aşı COVIRAN Bereket ile Küba ile ortak geliştirdiği Pastocovac adlı aşıları kullanıyor.
İlgili Haberler
- Türkiye geriye düştü, İran bile öne geçti
- Ağrı Dağı’nda 4 bin 200 metre yükseklikte tipiye yakalanan İranlı dağcılar, Türk dağcılar tarafından kurtarıldı
- İsrail Başbakanı Bennett: 'İsrail'e yönelik en büyük tehdit İran'dır'
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
En Çok Okunan Haberler
- Beynimiz cümleleri nasıl anlıyor?
- Yüzeylerin şekli mikropların hareketini nasıl etkiliyor?
- 'Bir devlet vatandaşını yandaşa soyduruyorsa yazık'
- Kuran kursunda skandal iddialar
- Rekabet Kurumu'ndan Duru Bulgur kararı
- TRT dizisinde tepki çeken sahne
- MHP'den sosyal medya düzenlemesi teklifi
- ABD, mağdurlara 230 milyon dolarlık tazminat ödeyecek
- Ukrayna, askeri tatbikatta Türk İHA'larını kullanacak
- Odatv'ye kumpastaki isimler hakkında yeni gelişme