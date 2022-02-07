İsrail Başbakanı Bennett: 'İsrail'e yönelik en büyük tehdit İran'dır'

07 Şubat 2022 Pazartesi, 00:00

Bennett, haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada ulusal güvenlik gündemi ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bennett, "İsrail'e yönelik en büyük tehdit İran'dır. Hükümet olarak İran'ın nükleer programıyla ilgilenmekle sorumluyuz ve elbette Viyana görüşmelerini de takip ediyoruz." diye konuştu.

İran ile varılacak bir anlaşmanın "nükleer programla başa çıkma kabiliyetine zarar vereceğini" ileri süren İsrail Başbakanı, "Anlaşmaya varmanın istikrarı artıracağını düşünenler yanılıyorlar. (Uranyum) Zenginleştirmeyi geçici olarak geciktirecek, ancak hepimiz bölgede bunun için ağır ve orantısız bir bedel ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Viyana'da bir anlaşmaya varılsa dahi bunun İsrail'i bağlamayacağını yineleyen Bennett, şunları söyledi:

"Şu anda eksikleri gideriyoruz ve İsrail'in yıllar ve hatta on yıllar boyunca ihtiyacı olacak askeri gücünü inşa ediyoruz. İsrail, bir anlaşma sağlansa da sağlanmasa da her durumda hareket özgürlüğünü koruyacak."

Bennett, geçen ay yaptığı açıklamada da İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde varılacak herhangi bir anlaşmaya bağlı olmayacaklarını söylemişti.

İran, 2015 nükleer anlaşmasını canlandırmak amacıyla Viyana'da Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya ve Çin ile müzakere yürütüyor. ABD ise görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.