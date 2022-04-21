İran: ABD ile mesaj trafiği AB üzerinden devam ediyor

21 Nisan 2022 Perşembe, 21:47

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Tahran ile Şam arasındaki ilişkilerin yanı sıra karşılıklı olarak endişe duyulan meseleler ile bazı bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

'KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZDEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'

Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'daki nükleer görüşmelerle ilgili ABD ile mesaj trafiğini Avrupa Birliği (AB) üzerinden sürdürdüklerini ve Tahran'ın "kırmızı çizgilerinden" geri adım atmayacağını Washington'a ilettiğini söyledi.

Abdullahiyan, görüşmede Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakerelere de değinerek, "Bizimle Amerikalılar arasındaki mesaj trafiği AB üzerinden devam ediyor. Bu konuda İran'ın aşırı talepleri kabul etmeyeceğini ve kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacağını defalarca vurguladık" ifadelerini kullandı.

'MÜZAKERELER YOLUNDA GİDİYOR'

Abdullahiyan ayrıca, müzakerelerdeki diplomasi sürecinin yolunda gittiğini ve kalıcı bir anlaşmaya varılabileceğini belirtti.