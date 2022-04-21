İran: ABD ile mesaj trafiği AB üzerinden devam ediyor
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ABD ile diplomasi trafiğinin AB üzerinden devam ettiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Tahran ile Şam arasındaki ilişkilerin yanı sıra karşılıklı olarak endişe duyulan meseleler ile bazı bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.
'KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZDEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'
Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'daki nükleer görüşmelerle ilgili ABD ile mesaj trafiğini Avrupa Birliği (AB) üzerinden sürdürdüklerini ve Tahran'ın "kırmızı çizgilerinden" geri adım atmayacağını Washington'a ilettiğini söyledi.
Abdullahiyan, görüşmede Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakerelere de değinerek, "Bizimle Amerikalılar arasındaki mesaj trafiği AB üzerinden devam ediyor. Bu konuda İran'ın aşırı talepleri kabul etmeyeceğini ve kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacağını defalarca vurguladık" ifadelerini kullandı.
'MÜZAKERELER YOLUNDA GİDİYOR'
Abdullahiyan ayrıca, müzakerelerdeki diplomasi sürecinin yolunda gittiğini ve kalıcı bir anlaşmaya varılabileceğini belirtti.
Video Haberler
- CHP'li Bakan 775 bin ton çöp atığına isyan etti
- 5 gün sonra cesedi bulundu
- Suda tehlike: Akaryakıt yüklü tanker dereye uçtu
- Patpat kazası: 1 ölü 2 yaralı
- Kraliçe Elizabeth 96 yaşına girdi
- 'Şort' ve 'kısa pantolon' soruşturması
- Reuters ve Bloomberg'ten Kılıçdaroğlu analizi
- Onur Anıtı'na saldıranlar için istenen ceza belli oldu
- Türk lirası ile dalga geçen yabancı uyruklu yakalandı
- Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti: İşte o anlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters ve Bloomberg böyle gördü
- Akşener'den 'HDP' açıklaması
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi!
- Son anketten Cumhur'a kötü haber
- Eski bakan yaşamını yitirdi
- AYM, seçim kanunu itirazını kabul etti
- SGK'den gurbetçilere kötü haber
- Moda Sahnesi'nden Kılıçdaroğlu'na destek
- 'Hükümete karşı AKP'de tepki büyüyor'
- Rusya resmen açıkladı: Şehir ele geçirildi