İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'ndan UAEA'ya eleştiri
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, yaptığı son açıklamada "İran, dünya nükleer kapasitesinin yüzde 2'sinden daha azına sahip ancak dünya genelindeki teftişlerin yüzde 25'i ülkemizde gerçekleştirildi" ifadelerine yer verdi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'da nükleer alanda yaptığı incelemelerin dünya ortalamasının üstünde olduğunu söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre İslami, UAEA'nın ülkesindeki nükleer faaliyetleri inceleme çalışmalarını eleştirdi.
İslami, "İran, dünya nükleer kapasitesinin yüzde 2'sinden daha azına sahip ancak dünya genelindeki teftişlerin yüzde 25'i ülkemizde gerçekleştirildi" dedi.
Ülkesinin nükleer enerji faaliyetinin bomba yapımıyla ilişkisi olmadığını savunan İslami, "Bomba yapımı söylentilerini öne sürerek nükleer enerji teknolojisine ulaşmamızı istemiyorlar" ifadelerini kullandı.
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