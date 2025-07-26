İran’da adliye binasına terör saldırısı: 6 Ölü, 20 Yaralı

Cumartesi sabahı İran’ın güneydoğusundaki Zahedan'da, kimliği belirsiz silahlı kişiler adliye binasına saldırı düzenledi. Resmi ve yerel medya kaynaklarına göre saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çıkan silahlı çatışmada üç saldırganın öldürüldüğü bildirildi. Olay, ülkenin istikrarsız bölgelerinden biri olan Sistan ve Belucistan eyaletinde gerçekleşti. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Devlet televizyonu, saldırının eyaletin başkenti Zahedan’da meydana geldiğini ve emniyet güçlerinin bölgeyi kısa sürede kontrol altına aldığını duyurdu. Zahedan, başkent Tahran’ın yaklaşık bin 130 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, saldırının, İran’ın doğusundaki Sistan ile Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan bölgelerinde bağımsızlık talep eden Ceyşü’l Adl (Adalet Ordusu) adlı silahlı grup tarafından düzenlendiğini ileri sürdü.

Afganistan ve Pakistan ile sınır komşusu olan Sistan ve Belucistan, zaman zaman silahlı gruplar, uyuşturucu kaçakçıları ve İran güvenlik güçleri arasında ölümcül çatışmalara sahne oluyor.

Ekim ayında eyalette İran polis konvoyuna düzenlenen saldırıda en az 10 polis hayatını kaybetmişti.

Sistan ve Belucistan, İran’ın en az gelişmiş bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bölgenin çoğunluğunu Sünni Müslümanlar oluştururken, İran’daki Şii teokratik yönetimle bu topluluk arasındaki ilişkiler uzun süredir gergin.

CEYŞÜ'L ADL ÖRGÜTÜ

Ceyşü’l Adl, İran’ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletinde faaliyet gösteren silahlı bir örgüttür. 2012 yılında kurulan bu yapı, İran’daki Sünni Beluç azınlığa dayanır ve Şii merkezli İran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütür. Örgütün amacı, bölgedeki Beluç halkının haklarını savunmak ve kimi zaman bağımsızlık, kimi zaman ise özerklik talepleriyle kendini gösterir.

Ceyşü’l Adl, bugüne dek İran güvenlik güçleri, Devrim Muhafızları ve Şii kurumlarını hedef alan pek çok saldırı düzenlemiştir. Bu saldırılar arasında pusu kurma, bombalı saldırılar ve suikastlar yer alır. 2019 yılında İran Devrim Muhafızları’nı taşıyan bir otobüse düzenledikleri intihar saldırısında 27 asker hayatını kaybetmiştir. Bu olay örgütün en çok ses getiren eylemlerinden biri olmuştur.

İran, örgütün Pakistan topraklarını kullanarak saldırılarını planladığını ve yürüttüğünü öne sürmekte, bu nedenle zaman zaman Pakistan’la diplomatik gerilimler yaşamaktadır. Ceyşü’l Adl, İran tarafından terör örgütü olarak tanımlansa da uluslararası alanda doğrudan bu şekilde sınıflandırılmamıştır.

İdeolojik olarak Sünni İslamcılık ile etnik Beluç milliyetçiliğini birleştiren örgüt, İran’ın en sorunlu bölgelerinden biri olan Sistan ve Belucistan’da devlet otoritesini zayıflatmaya çalışan unsurlar arasında yer almaktadır.