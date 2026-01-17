İran’da internete sınırlı dönüş, yetkililerden açıklama

İnternet kesintilerini takip eden izleme grubu NetBlocks, ülke genelindeki bağlantı seviyesinin, kapsamlı kesintinin üzerinden 200 saatten fazla süre geçmesinin ardından 'çok küçük ölçüde' yükseldiğini açıkladı.

NetBlocks, cumartesi günü X’te yaptığı paylaşımda, “Veriler, 200 saat eşiğinin aşılmasının ardından internet bağlantısında çok hafif bir artış olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Ancak grup, bağlantı seviyesinin hâlâ normalin yalnızca yüzde 2’si civarında olduğunu vurgulayarak, 'büyük bir geri dönüşe' dair herhangi bir işaret bulunmadığını belirtti.

"AŞAMALI OLARAK KALDIRILACAK"

İranlı yetkililer ise iletişim kısıtlamalarının kademeli ve aşamalı biçimde kaldırılacağını duyurdu. Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre:

İlk aşamada kısa mesaj (SMS) hizmetleri yeniden aktif edilecek.

(SMS) hizmetleri yeniden aktif edilecek. İkinci aşamada ise ulusal internet ağına tam erişim sağlanacak ve Eita , Soroush gibi yerli mesajlaşma uygulamaları yeniden kullanılabilecek.

, gibi yerli mesajlaşma uygulamaları yeniden kullanılabilecek. Üçüncü aşamada, ülkenin uluslararası internete yeniden bağlanması öngörülüyor.

KESİNTİLERİN GEREKÇESİ

İranlı yetkililer daha önce internet erişiminin kısıtlanması kararının, dış kaynaklı siber saldırıları ve 'sabotaj' girişimlerini engellemek amacıyla alındığını savunmuştu.

Buna karşılık bazı insan hakları örgütleri ise İran yönetimini, "Protestoculara yönelik baskı operasyonlarını gizlemek için interneti kesmekle" suçluyor.

ÜÇÜNCÜ HAFTAYA YAKLAŞIYOR

İran’da 28 Aralık’tan bu yana, ekonomik şikâyetlerle başlayan protesto dalgası yaşanmıştı.

Sürecin ilk kıvılcımı, Tahran’daki Büyük Çarşı’nın kapatılması olurken, gösteriler ilerleyen günlerde yönetime yönelik eleştirilere dönüşmüş ve neredeyse İran'ın tüm kentlerine yayılmıştı.