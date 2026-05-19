İran’da savaşın gölgesinde toplu düğün: 1000 çift için tören düzenlendi

İran’ın başkenti Tahran’da, savaş atmosferinin sürdüğü bir dönemde dikkat çeken bir toplu düğün töreni düzenlendi.
İran yönetiminin organize ettiği törende 1000’den fazla yeni evli çift, çiçeklerle süslenmiş askeri araçlarla geçit yaptı.
Araçlarda makineli tüfeklerin de yer aldığı belirtildi.
Tahran’daki etkinlikte geleneksel düğün törenleri, İran yönetiminin kullandığı vatanseverlik ve askeri propaganda sembolleriyle birleştirildi.
Törende pembe renkte füzeler, İran bayrakları, Hamaney portreleri ve klasik düğün araçları yerine askeri araçların kullanılması dikkat çekti.
Tören alanlarından biri olan İmam Hüseyin Meydanı’nda ise 110 çiftin evlendiği aktarıldı.