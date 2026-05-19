İran’da savaşın gölgesinde toplu düğün: 1000 çift için tören düzenlendi

19.05.2026 11:19:00
Dış Haberler Servisi
İran yönetimi, Tahran’da 1000 çift için toplu düğün töreni düzenledi. Törende çiçeklerle süslenen askeri araçlar, pembe füzeler, bayraklar ve Hamaney portreleri dikkat çekti.
İran’ın başkenti Tahran’da, savaş atmosferinin sürdüğü bir dönemde dikkat çeken bir toplu düğün töreni düzenlendi.

İran yönetiminin organize ettiği törende 1000’den fazla yeni evli çift, çiçeklerle süslenmiş askeri araçlarla geçit yaptı.

Araçlarda makineli tüfeklerin de yer aldığı belirtildi.

Tahran’daki etkinlikte geleneksel düğün törenleri, İran yönetiminin kullandığı vatanseverlik ve askeri propaganda sembolleriyle birleştirildi.

Törende pembe renkte füzeler, İran bayrakları, Hamaney portreleri ve klasik düğün araçları yerine askeri araçların kullanılması dikkat çekti.

Tören alanlarından biri olan İmam Hüseyin Meydanı’nda ise 110 çiftin evlendiği aktarıldı.

