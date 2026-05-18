Gökhan Günaydın Silivri’de Cumhuriyet’e konuştu: Diploma iptal edilirse ne olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” soruşturmasına ilişkin 9 Mart’ta başlayan duruşmalar 39. günde sürüyor.

Geçtiğimiz hafta savunmasını tamamlayan iş insanı Murat Kapki, bugün ek beyanlarda bulunmasının ardından çapraz sorguya alındı. Daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere ifade veren ancak duruşmalar sürerken mahkeme heyetine verdiği dilekçe ile ifadelerini geri çeken Kapki, duruşmada verdiği beyanların tamamını reddetti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un “tanışıyor muyuz” sorusuna olumsuz yanıt veren Kapki, beyanları sebebiyle tutuklu bulunan İnan Güney’den helallik istedi.

DİKKAT ÇEKEN MÜCAHİT BİRİNCİ ÇIKIŞI!

Duruşmada yaşananları Cumhuriyet TV canlı yayınında değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şunları kaydetti:

“Kapki kendi ifadesi alınırken savcının iş tutuş tarzını ortaya koydu. Anlattıkları sadece kendisine özgü bir şey değil bütün o soruşturma aşamasına ve iddianame sürecine ilişkin. Murat Kapki için bu yöntemi deneyen savcılığın diğer tanıkların ifadelerini alırken başka yöntemler denediğine ikna olmamız için yeterli bir neden yok. Lehe ve aleyhe tüm delilleri toplamakla yükümlü olan savcılığın bırakın lehe delili aleyhe delil uydurduğu görülüyor. Ne diyor Kapki? ‘Benden Ekrem İmamoğlu için, Murat Ongun için, Fatih Keleş için, Hüseyin Köksal için, İnan Güney için bir şeyler söylememi istediler. Ben de istediklerini onlara verdim. Bunların tamamı yalandı, o gün karımı kurtarmak için yaptığım şeylerdi.’”

Kapki’ye etkin pişmanlık ifadesi vermesini ve para ödediği takdirde tahliye olacağını teklif ettiği iddia edilen avukat Mücahit Birinci’ye ilişkin konuşan Günaydın, “Birinci Kapki’den iki sayfalık bir metni imzalamasını isteyip 2 milyon dolar para istiyor, o sayfalarda İmamoğlu’nu ve Özgür Özel’i suçlayan ifadeler var. Kapki de ‘bunu imzalarsam senin bana 2 milyon ödemen lazım’ diyor. Mücahit o metni neden imzalatmak istiyor, kendisi mi yazmış? Kimler İmamoğlu ve Özgür Özel aleyhinde ifade verdirmek istiyor? Bundan siyasi çıkarı olan kim? Bizim burada yaşadığımız her şeyin özeti bugünkü ifadede çıktı. Bence kilit gün bugündü. Her şeyin böyle sapır sapır ortaya döküldüğü, lime lime döküldüğü bir gün yaşadık.” dedi.

DİPLOMA İPTALİ İLE ADAYLIK ENGELLENECEK Mİ?

Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasına ilişkin cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına yanıt veren Günaydın, “Diploma ilk derece mahkemesinde skandal bir kararla iptal edilmişti. İptal edilmeden evvel ilk derece mahkemesinin3 üyesinden 2’si değiştirilmişti. Sonra bölge idari mahkemesine geçti. Bu mahkemenin de 7. dairesinin hakimleri değiştirildi. Bugün baktım istinaf başvurusu reddedildi. Temyiz başvurusu de reddedilirse İmamoğlu’nun diploması diplomasızlar tarafından iptal edilmiş olacak. Böylece Ekrem Başkanın aday olabilme ön koşulu ortadan kaldırılıyor. Bu meselenin tümüyle hukuksuz olduğu açıktır. Sonuna kadar zorlayacağız. Kimse rakibini ringin dışına atarak, butlan tehdidiyle kapatma cümlesi kurmaya cüret ederek siyaseti dizayn edemez. Ama şunu söyleyeyim; bu parti 9 Eylül 1923’te kuruldu bu parti vatandaşını çaresiz bırakmaz, kurumsal varlığıyla milletle bütünleşerek çözümler üretmeye devam eder” İfadelerini kullandı.