İran’dan ABD’ye yeni barış teklifi: Hürmüz açılsın, nükleer görüşmeler ertelensin

İran, ABD’ye yeni bir barış önerisi sundu. Tahran yönetiminin, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı teklif ettiği, buna karşılık nükleer programına ilişkin müzakerelerin ertelenmesini istediği öne sürüldü.

Telegraph'ta yer alan haberde iddialara göre teklif, Pakistanlı arabulucular aracılığıyla Washington’a iletildi.

İran’ın nükleer faaliyetleri, iki ülke arasındaki görüşmelerde uzun süredir en büyük anlaşmazlık başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Ancak Tahran yönetiminin, zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin kapsamlı bir anlaşma olmadan da çatışmanın sona ermesini hedeflediği belirtiliyor.

Teklifin, İran içinde Washington’un taleplerine ne ölçüde yanıt verileceği konusunda görüş ayrılıklarını da ortaya koyduğu ifade ediliyor.

Diplomatik kaynaklara göre Tahran, uzun vadeli nükleer tavizlerden önce kısa vadede ekonomik baskının hafifletilmesi ve askeri gerilimin düşürülmesini öncelikli görüyor.

Bu yaklaşımın, İran’ın müzakere stratejisinde dikkat çekici bir değişime işaret ettiği değerlendiriliyor.

TEKLİF DOĞRULANDI, KARAR VERİLMEDİ

Axios’un aktardığına göre iki ABD’li yetkili, Trump yönetiminin teklifi aldığını doğruladı. Ancak Washington’un henüz herhangi bir karar vermediği belirtildi.

Beyaz Saray ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bunlar hassas diplomatik görüşmelerdir ve ABD basın üzerinden müzakere yürütmez” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gün içinde İran gündemiyle Durum Odası’nda ulusal güvenlik ve dış politika ekibiyle toplantı yapmasının beklendiği bildirildi.

Trump, pazar günü Fox News’e verdiği röportajda, nükleer silah edinmemenin kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

Trump, “Anlaşmada ne olması gerektiğini biliyorlar. Çok basit: Nükleer silaha sahip olamazlar. Aksi halde görüşmenin anlamı yok” dedi.