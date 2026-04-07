İran’dan ateşkes mesajı: 'Kritik ve hassas aşamaya girildi'

İran’ın Pakistan Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, Pakistan’ın ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimi sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerinin “kritik ve hassas bir aşamaya” yaklaştığını açıkladı.

Mukaddem, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Pakistan’ın yürüttüğü arabuluculuk çabalarının “olumlu ve yapıcı” olduğunu belirtti.

İranlı büyükelçi açıklamasında, Pakistan’ın iyi niyet temelinde sürdürdüğü diplomatik temasların savaşın sona erdirilmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Mukaddem, “Pakistan’ın iyi niyet ve arabuluculuk çabaları kritik, hassas bir aşamaya yaklaşıyor. Daha fazlası için bizi izlemeye devam edin” ifadelerini kullandı.

İran’ın açıklaması, bölgedeki gerilimin tırmandığı bir dönemde diplomatik çözüm ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Pakistan’ın yürüttüğü temasların önümüzdeki süreçte somut sonuçlar verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.

NE OLMUŞTU?

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile muhtemel bir ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, "Ateşkesi reddetmemizin nedeni tecrübedir. Ateşkes, güçlerin yeniden toparlanarak yeni suçlar işlemesi için verilen bir moladır. Hiçbir aklı başında ülke bunu kabul etmez" dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran, ABD'nin aracı ülkelerle ilettiği geçici ateşkesi teklifini reddettiğini Pakistan aracılığı ile iletti.

İran geçici ateşkes teklifine verdiği on maddelik cevapta kendi şartlarını da sundu.

İran'ın şartları arasında, savaşın kalıcı olarak sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş protokolü konuları yer aldı.

ABD merkezli Axios haber platformu, ABD, İran ve bölgesel arabulucuların kalıcı bir anlaşma için müzakerelerin yürütülmesi amacıyla 45 günlük bir ateşkese ilişkin şartları görüştüğünü iddia etmişti.

Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için 48 saatlik süre tanımış, dün ise bu süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurmuştu.