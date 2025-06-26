İran'dan geniş çaplı iç güvenlik operasyonu

İran güvenlik yetkilileri ve insan hakları aktivistlerine göre, İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı hava saldırılarının ardından Tahran yönetimi, ülkedeki muhalif hareketlenmeleri önlemek amacıyla geniş çaplı bir iç güvenlik operasyonu başlattı.

Reuters'ın haberine göre, özellikle İran’ın Kürt bölgelerinde Devrim Muhafızları ve Besiç milisleri devreye sokuldu.

Yetkililer, “İç güvenlik artık birincil önceliğimiz” diyerek istihbarat operasyonlarının, arama noktalarının ve gözaltı dalgalarının yoğunlaşacağını belirtti.

705 GÖZALTI, 3 İDAM

İran merkezli İnsan Hakları Haber Ajansı (HRNA), savaşın başlamasından bu yana 705 kişinin "siyasi ya da güvenlik" suçlamalarıyla gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınanların bir kısmı İsrail adına casuslukla suçlandı.

İran devlet medyası, Urmiye’de üç kişinin idam edildiğini duyurdu. "Hengaw" adlı İran-Kürt hak örgütü, idam edilenlerin Kürt olduklarını ve davaların siyasi nitelik taşıdığını belirtti. İran’ın İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Kürt bölgesindeki muhalefet partilerine göre, İran güvenlik güçleri kısa sürede okullara yerleşti, ev ev baskınlar gerçekleştirdi ve ana yolları ordu için kapattı. Kermanşah ve Senendec gibi kentlerde yoğun güvenlik hareketliliği yaşandığı bildiriliyor.

İran'da terör örgütü ilan edilen Demokratik Kürdistan Partisi’nden (DPK-I) Ribaz Khalili, Devrim Muhafızları’nın sanayi bölgelerini tahliye ederek askeri üsse dönüştürdüğünü, takviye birliklerin taşınması için otoyolların kapatıldığını söyledi.

Öte yandan, Terör örgütü PJAK yöneticileri ise 500'den fazla muhalifin sadece Kürt bölgelerinde gözaltına alındığını aktardı. Komala Partisi yetkilileri de tüm Kürt vilayetlerinde yaygın kontrol noktaları kurulduğunu, vatandaşların fiziki olarak aranıp telefon ve belgelerinin denetlendiğini kaydetti.

“REJİM KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ”

2022 yılındaki geniş çaplı protestolarda tutuklanan bir insan hakları savunucusu, “Bu ortamda herhangi bir eylem organize etmek imkânsız. Rejim, bu krizi baskıyı artırmak için fırsata çevirdi” dedi.

İsrail ve sürgündeki İranlı muhalif çevreler, son askeri gelişmelerin halkı rejime karşı harekete geçirebileceğini umsa da, şu ana dek ülkede kitlesel bir protesto yaşanmadı.

PAKİSTAN, IRAK VE AZERBAYCAN'A ASKERİ YIĞINAK

Yetkililer, İran’ın doğu ve batı sınırlarında da güvenlik önlemlerini artırdığını açıkladı.

Pakistan, Irak ve Azerbaycan sınırlarına birlikler gönderilerek “terörist sızmaların” önüne geçilmeye çalışılıyor.

Özellikle Sünni Kürt ve Beluç azınlıkların yaşadığı bölgelerde artan askerî varlık, İran’ın çok yönlü bir iç tehdit algısıyla hareket ettiğini gösteriyor.