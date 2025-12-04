İran’dan güç gösterisi: Hürmüz Boğazı'nda deniz tatbikatı başlattı

Mehr Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayınladı.

Açıklamada, "Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve Nazaat Adaları (Ebu Musa ile Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları) bölgesinde 2 gün sürecek 'Şehit Muhammed Nazıri' deniz tatbikatı başlatıldı" ifadeleri kullanıldı.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri, 1 Aralık günü, Tebriz yakınlarındaki Şebister kırsalında, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin katılımıyla 5 gün sürecek "Sehend 2025 Ortak Terörle Mücadele Tatbikatı"nın başlatıldığını duyurmuştu.

Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle stratejik konumda yer alan Ebu Musa ile Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarıyla ilgili İran ve BAE hakimiyet iddiasında bulunuyor.

Adalar 1971'e kadar İngiliz işgali altındaydı. Kasım 1971'de İngiltere'nin adaların kontrolünü BAE'ye devrederek çekilmesinin hemen ardından İran adalarda hakimiyeti ele geçirdi. BAE, adalara askeri güçlerini konuşlandıran İran'ı "işgalci" olarak niteliyor.

Adalar üzerindeki haklarının tarihsel olarak çok eskilere dayandığı tezini ileri süren İran, adaların geçici olarak 1903'te İngilizlerin eline geçtiğini ve 1971'de iade edildiğini dolayısıyla "o tarihte henüz kurulmamış olan BAE'nin hakimiyet iddiasında bulunamayacağını" savunuyor.

BAE ise adalardaki hak iddiası doğrultusunda Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunuyor.