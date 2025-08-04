İran’dan yeni savunma hamlesi: 'Ulusal Savunma Konseyi' kuruldu

İran'ın en üst düzey güvenlik organı olan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Pazar günü aldığı kararla Ulusal Savunma Konseyi'nin kurulmasını onayladı. Karar, Haziran ayında İsrail’le yaşanan kısa süreli hava savaşı sonrası geldi.

Bu çatışma, İran'ın 1980’lerde Irak ile yaptığı savaştan bu yana karşılaştığı en ciddi askeri kriz olarak değerlendiriliyor.

Devlet medyasına göre yeni konsey, İran Silahlı Kuvvetleri’nin savunma planlarını gözden geçirecek ve askeri kabiliyetleri "merkezi bir yapıda" geliştirecek. Konseyin hedefi, ülkenin savunma kapasitesini daha koordineli ve etkin biçimde artırmak.

Ulusal Savunma Konseyi’nin başkanlığını İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yürütecek. Konseyde yasama, yürütme ve yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Komutanı ve ilgili bakanlık temsilcileri yer alacak.

Kararın açıklandığı gün, İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Emir Hatemi de dikkat çeken bir açıklama yaptı. Hatemi, İsrail’den gelen tehdidin hâlen sürdüğünü ve asla hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.