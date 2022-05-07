İran destekli milislere hava saldırısı: 9 terörist öldü
Suriye'de İran destekli gruplara karşı düzenlenen hava saldırısında 9 terörist öldü.
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilindeki Huyjet Kati bölgesinde İran destekli gruplara ait bir noktaya hava saldırısı düzenlendi.
Düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre aralarında Irak ve Afganistan kökenlilerin de olduğu 9 terörist öldü, 8'i yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Deyrizor, terör örgütü YPG/PKK'nin işgalinde bulunurken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Suriye ordusu ve İran destekli grupların kontrolünde yer alıyor.
İRAN DESTEKLİ GRUPLARIN BÖLGEDEKİ VARLIĞI
Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, Kasım 2017'de terör örgütü IŞİD'in çekilmesinin ardından Suriye ordusunun kontrolüne geçti.
İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor. Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu komuta ediyor.
İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan "hüseyniyeler" açıyor.
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