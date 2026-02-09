İran dosyasında çatlak: İsrail, ABD’den bağımsız hareket sinyali verdi

İsrail yönetiminin, İran’ın balistik füze programında belirlenen “kırmızı çizginin” aşılması halinde tek taraflı askeri müdahaleye hazır olduğunu ABD’ye bildirdiği ileri sürüldü.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv, Tahran’ın füze kapasitesini “varoluşsal bir tehdit” olarak değerlendiriyor.

Jerusalem Post’un aktardığına göre İsrailli yetkililer, ABD’li muhataplarıyla yürütülen son temaslarda, İran’ın balistik füze programının İsrail için kabul edilemez bir noktaya ilerlediğini vurguladı.

Kaynaklar, “Amerikalılara, İran kırmızı çizgimizi aşarsa tek başımıza harekete geçeceğimizi söyledik” ifadelerini kullandı.

Güvenlik kaynakları, İran’ın füze üretim kapasitesini ve altyapısını hedef alabilecek operasyonel planların son haftalarda üst düzey toplantılarda ele alındığını belirtti.

İsrail’in, İran’ın stratejik silah sistemlerini yeniden inşa etmesine izin vermemekte kararlı olduğu kaydedildi.

“TARİHİ FIRSAT” DEĞERLENDİRMESİ

Bir İsrailli savunma yetkilisi, mevcut dönemi İran’ın füze altyapısına ağır bir darbe indirmek için “tarihi bir fırsat” olarak nitelendirdi.

Aynı yetkili, İsrail’in gerekirse yeni hedeflere yönelik saldırı planlarını da masada tuttuğunu ifade etti.

Haberde, bazı İsrailli yetkililerin ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı sınırlı ve sembolik saldırılarla yetinebileceğinden endişe duyduğu da aktarıldı.

Yetkililer, bu tür adımların İran’ın temel askeri kapasitesini ortadan kaldırmayacağını savunuyor.

İsrail tarafı, Tahran-Washington hattında süren nükleer görüşmelere rağmen, İran’ın balistik füze programının müzakere dışı bırakılmasını kabul etmiyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da programın yalnızca İsrail’i değil, Avrupa’yı da tehdit ettiğini belirterek uluslararası topluma uyarıda bulundu.