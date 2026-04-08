İran halkı ABD ile varılan geçici ateşkese ne diyor? 'Uluslararası düzeyde garanti şart'

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran ile 2 haftalık karşılıklı geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurmasının yankıları sürüyor.

İran ile ABD arasında varılan geçici ateşkesle ilgili konuşan Tahranlı vatandaşlar, "temkinli yaklaştıkları"nı ifade etti.

Tahran'da Bilim Sanat Üniversitesi öğrencisi Nergis Şems, ABD ile varılan ateşkesin İran’ın aleyhine olduğunu ve bunu istemediklerini belirterek, "Müzakere ve ateşkes peşinde olan onlardı. Ateşkese biz değil onlar ihtiyaç duyuyor." dedi.

ABD ve İsrail’in daha önce de müzakere sürecinde İran’a saldırılar düzenlediğini hatırlatan Şems, "Daha önce de ateşkes olmuştu ancak yine saldırdılar. Onlara ne güvenimiz ne de inancımız var. Liderimizi şehit ettikten sonra onlarla hiçbir bağımız kalmadı ve bu nedenle yine onlarla konuşacak bir şeyimiz de yok. Biz ne babamızın katilleri ile konuşmak ne de müzakere etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"ABD’NİN BÖLGEDEN ÇIKARILMASINI İSTİYORUZ"

Şems, ABD’nin ateşkes ile birlikte bölgeye yığınak yapma fırsatı elde etmeye çalıştığını vurgulayarak, "ABD’nin bölgeden çıkarılmasını istiyoruz. Bizim yararımıza olan her şeye saldırıyorlar. Söz konusu iki hafta onların daha da güçlenmesine yarayacak." ifadesini kullandı.

"ATEŞKES İYİ BİR ŞEY ANCAK BU ATEŞKESE GÜVENİLMEZ"

Emekli Behruz Kemalvend ise, savaşın hiç yaşanmamasını tercih ettiğini ancak mevcut şartlarda ateşkesin de iyi bir seçenek olduğunu belirterek, "Ateşkes iyi bir şey ancak bu ateşkese güvenilmez. Geçmişte yaşananlara baktığımızda da görüyoruz ki ABD’ye güven olmaz. ABD savaş sırasında zorlanmıştı bu iki haftayı kendisini toparlamak için aldı." dedi.

ABD’nin neden Basra Körfezi’ne geldiğine ve İran’a karşı savaş başlattığına anlam veremediğini vurgulayan Kemalvend, "Ben ABD’nin tam kapsamlı bir savaş başlatacağını düşünüyordum ancak şükürler olsun iş buraya kadar uzanmadı." diye konuştu.

"ULUSLARARASI DÜZEYDE GARANTİLER OLMALI"

Motosiklet ile yolcu taşımacılığı yapan Hasan Kerimi ise, her ülkenin barış ve huzura ihtiyaç duyduğunu belirterek, ülkelerinin daha önce de müzakereler sırasında savaşa çekildiğini ve bu ateşkes sürecinde de tekrar savaşa çekilecekse bunun hata olarak değerlendirebileceğini söyledi.

Ateşkes ve sonrasında müzakerelerin belirli bir garanti dahilinde ilerlemesi gerektiğini aktaran Kerimi, "Uluslararası düzeyde garantiler olmalı ki ABD ve İsrail kolay şekilde gelip ülkemize müdahalede bulunmasın. Ağır bedeller ödendi, birçok insanımız şehit oldu. Peki ne için? Sırf bu ülkeler gelip bir daha bize saldırsınlar diye mi?" ifadesini kullandı.

Kerimi ayrıca, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin bir daha geri gelmeyeceğini ve bu manada oluşan zararın asla telafi edilemeyeceğini anlattı.

"TRUMP HER DAKİKA FARKLI ŞEYLER SÖYLÜYOR. O NEDENLE KENDİSİNE GÜVEN OLMAZ."

Savaş gazisi olan Muhammed Rıza Tahirzade de, İran’ın öne sürdüğü şartların kabul edilmesi halinde ateşkesi desteklediğini ancak ateşkesten sonra neler yaşanacağının belli olmadığını söyledi.

Tahirzade, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Trump’a güvenilmeyeceğinin altını çizerek, "Bunlar güvenilir insanlar değil. Trump her dakika farklı şeyler söylüyor. O nedenle kendisine güven olmaz.” diye konuştu.

Taksi şoförlüğü yapan ve aynı zamanda müzik alanında çalışmalarda bulunan Mensur Esedi, geçici ateşkes uygulamasını olumlu bulduğunu ve bu sayede toplumun psikolojik olarak rahatlayacağını vurgulayarak, "Ben çatışmalara veya kavgalara meyilli bir insan değilim. O nedenle ateşkesi olumlu buluyorum. Ancak yine de ateşkese temkinli yaklaşmak gerekiyor. Çünkü karşı taraf öngörülemez. Bu da hangi yöne gidildiğinin anlaşılmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle ateşkes karşısında temkinli olunması gerektiğini tekrar etmek istiyorum." uyarısında bulundu.