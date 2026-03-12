İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk mesaj

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, göreve gelmesinin ardından ilk mesajını yayımladı.

İran devlet medyası, ülkenin yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in el yazısını gösteren bir görselin yayımlandığını duyurdu. Görsel, Hamaney’in resmi Telegram kanalı üzerinden paylaşıldı.

Paylaşılan görüntüde İran’ın dini liderlerinin isimlerinin yer aldığı bir liste bulunuyor. Listede Mücteba Hamaney, babası Ali Hamaney ve İran İslam Cumhuriyeti’nin ilk dini lideri Ruhullah Humeyninin isimleri yer aldı.

Listenin altında ise kısa bir mesaj yer aldı. Mesajda, “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” ifadesi yazıldı. Bu ifade, İslam geleneğinde yeni başlangıçları simgeleyen bir anlam taşıyor. Aynı zamanda Kuran’daki birçok surenin başında kullanılan bir ifade olarak biliniyor.

Hamaney mesajında, “devrimin şehit lideri” olarak anılan Ali Hamaney, halkın rolü ve sorumlulukları, silahlı kuvvetler, yürütme organları, “direniş ekseni” olarak adlandırılan yapı ve bölge ülkeleri ile düşmanlara karşı izlenecek politika gibi başlıkları ele aldı.

“ABD'NİN BÖLGEDEKİ ÜSLERİNİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Mücteba Hamaney, ABD’ye ait tüm askeri üslerin derhal kapatılması gerektiğini söyledi.

Televizyondan yayımlanan konuşmasında Hamaney, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri üslerinin kapatılmaması halinde saldırıların hedefi olabileceğini belirtti.

Yeni dini lider, İran’ın bölge ülkeleriyle dostluk içinde olmak istediğini vurgulayarak, “İran komşularıyla dostluk ve iş birliğine inanıyor. Ancak ABD’nin bölgedeki üsleri hedef alınmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Hamaney konuşmasında İran halkına ulusal birlik çağrısı yaparak, ülkenin mevcut koşullarda dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Yeni lider ayrıca, İran üzerindeki baskıyı artıran ülkelere karşı Hürmüz Boğazı’nın kapalı tutulmaya devam edeceğini belirtti.

“ŞEHİTLERİN KANININ İNTİKAMINI ALACAĞIZ”

Mücteba Hamaney konuşmasında, Yemen’deki direniş güçlerinin de mücadelede rol alacağını ifade ederek, Irak’taki silahlı grupların da İran’a destek vermek istediğini söyledi.

İran lideri, bu güçlerin “İslam devrimine yardım etmeye hazır olduğunu” dile getirdi.

İran lideri, konuşmasında ülkenin askeri güçlerine de teşekkür etti. İran ordusunun ve güvenlik güçlerinin ülkenin baskı ve saldırılar karşısında bölünmesini ya da kontrol altına alınmasını engellediğini söyledi.

Hamaney, “Ülkemizin baskı altında ve saldırı altında olduğu bir dönemde büyük bir iş başaran cesur savaşçılara teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İran’ın saldırılara karşılık vermeye devam edeceğini vurgulayan Hamaney, “Şehitlerimizin kanının intikamını alacağız” dedi.

Yeni dini liderin mesajı, İran’ın savaşın başında düzenlenen bir saldırıda yaralandığını ancak “sağlığının iyi olduğunu” açıkladığı bir dönemde geldi.

Tahran yönetimi, Mücteba Hamaney’in saldırıdan sonra güvende olduğunu ve görevini sürdürdüğünü duyurmuştu.