İran, İsrail saldırılarında vurulan füze tesislerini yeniden inşa ediyor

İran yönetimi, yeni bir savaş ihtimaline karşı füze programını en önemli caydırıcı güç olarak görüyor. Haziran savaşında hava savunma sistemlerinin büyük oranda devre dışı kalması, füzeleri Tahran’ın elindeki az sayıdaki stratejik kozdan biri haline getirdi.

AP’ye konuşan uzmanlar, İran’ın öncelikli hedefinin katı yakıt üretimi için gerekli planetary karıştırıcıları yeniden tedarik etmek olduğunu belirtti. Bu makineler, füze yakıtının homojen biçimde karıştırılmasını sağlıyor.

ABD’li yetkililer ve araştırmacılar, İran’ın geçmişte füze yakıtı bileşenlerini Çin’den aldığını hatırlatarak, söz konusu makinelerin de Çin üzerinden temin edilebileceğini ifade etti.

İSRAİL SALDIRILARININ HEDEFİ NEYDİ?

İran’ın başkent Tahran yakınlarında Khojir ve Parchin, ayrıca kuzeydoğuda Şahrud’ta katı yakıt füze üretim merkezleri bulunuyor. İsrail, 2024 Ekim’inde ve haziran savaşında bu tesisleri vurdu.

AP’nin uydu analizine göre Parchin ve Şahrud’daki “karıştırıcı binalar” yeniden onarılıyor. Lair, İran’ın füze tesislerini hızla ayağa kaldırdığını, buna karşın nükleer tesislerde aynı yoğunluğun görülmediğini kaydetti.

Washington merkezli Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü’ne göre İran, haziran savaşında İsrail’e 574 balistik füze ateşledi. Savaş öncesindeki iki çatışmada ise 330 füze fırlatılmıştı.

İsrail ordusu, İran’ın toplam füze stokunu yaklaşık 2 bin 500 olarak tahmin ediyordu. Bu verilere göre, savaşta İran cephaneliğinin üçte birinden fazlasını kullandı.

ÇİN BAĞLANTISI VE SURİYE HATTI

AP’nin aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları daha önce Suriye’nin Masyaf kentinde yer alan yer altı füze tesisine de bir planetary karıştırıcı sevk etti. Bu ekipmanların Çin menşeli olduğu öne sürüldü.

Çin Dışişleri Bakanlığı, AP’nin sorularına, “Ortadoğu’da barış ve istikrara katkı sunmaya hazırız. İran’ın ulusal egemenlik ve güvenliğini destekliyoruz” yanıtını verdi.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Muhammed İslami, ABD’nin askeri saldırıları sonrası hasar gören nükleer tesislere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İslami, “Bir nükleer tesise askeri saldırı yapıldığında, altyapının zarar görmesi doğaldır. Önemli olan bilimin, bilginin, teknolojinin ve sanayinin İran’da köklü temellere sahip olmasıdır. ABD’nin hedef aldığı nükleer tesisleri, İsrail’in yeni saldırı tehditlerine rağmen yeniden inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Uranyum zenginleştirmeye devam edeceklerini vurgulayan İslami, bu çalışmaların silah amacı taşımadığını savundu:

“Zenginleştirme yüzdesi sürekli gündeme getiriliyor ve abartılıyor. Oranın yüksek olması mutlaka silah amacı taşımaz. Biz hassas ölçüm cihazları için daha yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyaç duyuyoruz. Ancak hiç kimse bu ürünleri bize satmıyor, biz de yıllardır ambargo altındayız.”

ABD ile yürütülen dolaylı görüşmelere değinen İslami, Washington yönetimine güvenmediklerini belirtti:

“Düşman, açık bir düşmanlık göstermese bile yine düşmandır. Onların düşmanlığı ise her zaman aşırı olmuştur. Böyle bir düşmanla müzakere etmek anlamsızdır. Dolaylı görüşmeler sürerken bile ABD askeri operasyon düzenledi. Masaya oturup sonra kalktılar, verdikleri sözleri ve yaptıkları anlaşmaları unuttular.”