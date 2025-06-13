İran medyası duyurdu: İsrail saldırılarında 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, İsrail'in sabaha karşı İran'ın farklı şehirlerine düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda nükleer bilim insanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Habere göre saldırılarda Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden isimlerden Feridun Abbasi, bir dönem İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı görevinde bulunmuş, 2010 yılında ise İsrail'e atfedilen bir suikast girişiminden yaralı olarak kurtulmuştu. Diğer ölen isimlerden Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi'nin rektörü olarak görev yapıyordu.

NÜKLEER TESİSLER HEDEF ALINDI

İsrail'in saldırıları başkent Tahran başta olmak üzere Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi, Loristan ve Kirmanşah gibi çeşitli kentleri hedef aldı.

Tesnim'in haberine göre saldırılarda ayrıca İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de dahil olmak üzere bazı üst düzey askeri yetkililer de yaşamını yitirdi.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim alanlarının da hedef alındığı, bu saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.