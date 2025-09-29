İran, Mossad casusu olduğunu iddia ettiği kişiyi idam etti

İran, İsrail için casusluk yaptığı iddiasıyla bir kişiyi daha idam etti. Bahman Choobiasl isimli mahkûmun adı, daha önce kamuoyunda ya da insan hakları örgütlerinin raporlarında yer almamıştı.

İran yargısının resmi organı Mizan Haber Ajansı, Choobiasl’ın İsrail istihbarat teşkilatı Mossad yetkilileriyle görüştüğünü ve “hassas telekomünikasyon projelerinde” çalıştığını ileri sürdü. Ayrıca elektronik cihazların ithalat yolları hakkında bilgi sızdırdığı iddia edildi.

Tahran yönetimi, Birleşmiş Milletler’in hafta sonu nükleer programı nedeniyle yaptırımları yeniden yürürlüğe koymasının ardından düşmanlarına karşı sertleşeceğini açıklamıştı. İran, İsrail’le haziranda yaşanan savaşın ardından casusluk suçlamalarıyla dokuz kişiyi idam etti.

İsrail’in hava saldırılarında bin 100’den fazla kişinin, aralarında çok sayıda üst düzey askeri yetkilinin öldüğü açıklanmış; İran da İsrail’e füze saldırılarıyla karşılık vermişti.

TARTIŞMALI DAVALAR

Bu ay başında yine İsrail adına casuslukla suçlanan Babak Shahbazi idam edilmişti. Aktivistler, Shahbazi’nin işkence altında zorla ifade verdiğini, hatta daha önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye mektup yazarak Kiev için savaşmaya gönüllü olduğunu açıkladığını hatırlattı.

İran, savaş ve yaygın protestoların ardından 1988’den bu yana görülmemiş bir hızda idam uyguluyor.

Oslo merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ile Washington merkezli Abdorrahman Boroumand Merkezi, 2025’te ülkede binden fazla kişinin idam edildiğini, bu sayının açıklanmayan vakalarla daha yüksek olabileceğini belirtiyor.