İran savaşının ABD'ye faturası ağır: Günlük maliyet milyar dolar seviyesinde

ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü savaşın ilk haftasında harcadığı askeri kaynakların maliyetinin 11,3 milyar doları aştığı bildirildi.

ABD basını New York Times'a göre bu rakam, Pentagon’un Kongre üyelerine verdiği kapalı oturum brifinginde paylaşıldı.

Pentagon tarafından Kongre üyelerine yapılan bilgilendirmeye ilişkin ayrıntıları aktaran New York Times, söz konusu rakamın savaş öncesi askeri hazırlık maliyetlerini içermediğini belirtti.

Bu nedenle savaşın ilk haftasına ilişkin toplam maliyetin daha da yüksek olabileceği ifade edildi.

Savunma yetkilileri daha önce Kongre’ye yaptıkları açıklamada, çatışmaların ilk iki gününde yaklaşık 5,6 milyar dolar değerinde mühimmat kullanıldığını bildirmişti.

Bu harcama temposunun daha önce yapılan kamu tahminlerinin oldukça üzerinde olduğu kaydedildi.

GÜNLÜK MALİYET MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE

Washington merkezli düşünce kuruluşu Center for Strategic and International Studies (CSIS) tarafından yapılan bağımsız analizde ise “Operation Epic Fury” adı verilen operasyonun ilk 100 saatinin yaklaşık 3,7 milyar dolara mal olduğu hesaplandı. Bu da günlük maliyetin 891 milyon doların üzerine çıktığını gösteriyor.

CSIS’e göre bu harcamaların yaklaşık 3,5 milyar dolarlık bölümü önceden bütçelenmemiş kalemlerden oluştu.

Savaşın maliyetini anlık olarak takip eden Iran War Cost Tracker adlı internet sitesinin verilerine göre, perşembe sabahı itibarıyla toplam harcama 17 milyar doları aşmış durumda.

Siteye göre ABD savaş için günde yaklaşık 1 milyar dolar harcıyor.

Ancak uzmanlar, gazilerin sağlık giderleri gibi uzun vadeli maliyetler hesaba katıldığında savaşın gerçek maliyetinin çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor.