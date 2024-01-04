İran'dan ABD ve İsrail'e tehdit: 'Bedelini ödeyecekler'

Yayınlanma: 04.01.2024 - 13:07

Güncelleme: 04.01.2024 - 13:07

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin dördüncü yılı dolayısıyla başkent Tahran'da düzenlenen anma töreninde konuştu. Gazze'ye yönelik saldırılardan dolayı İsrail ve ABD'ye tepki göstererek, "işledikleri suçların bedelini ağır ödeyeceklerini" ifade etti.

"GÜCÜNÜZ DİRENİŞ GÜÇLERİNE YETMEDİ"

Reisi, dün Kirman eyaletinde düzenlenen saldırılara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün şehit Süleymani'nin nurani kabrine doğru ilerleyen insan seline karşı suçlu eyleminizle halkı korkutmayı istediniz. Gücünüzü direniş güçlerine yetiremediniz şimdi masum insanlara kullanıyorsunuz ancak bu suç için ağır bir bedel ödeyeceğinizi bilin"

Reisi, İsrail'in Gazze'de soykırıma varan saldırıları ve Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin her birinin büyük suçlar olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı, "Filistin ve Gazze'de gerçekleşen tüm suçlarda doğrudan rolü olan Amerika'yı ve Siyonist rejimi (İsrail) uyarıyorum. Bu suçun ve işlediğiniz diğer suçların acı bir bedelini ödeyeceğinizden şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.