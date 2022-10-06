İran'dan Batı'ya mesaj: Yaptırımlar ters tepti
İran Petrol Bakan Yardımcısı Ahmed Asadzade, Rusya ve İran'a yönelik yaptırımların ters teptiğini savundu.
İran Petrol Bakan Yardımcısı Ahmed Asadzade, Batı'nın, İran ve Rusya'ya yaptırım uyguladıktan sonra bundan etkilendiğini söyledi.
Ahmed Asadzade, bundan dolayı Batı'nın "bir enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu" savundu.
Asadzade, "Artık dünyanın gaza ve petrole ihtiyacı var. Bu konuyu dikkatli bir şekilde ele almak, şeffaf bir tavır almak iyi olur. İran ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar, bundan zarar görecek olan Batı'ya fayda sağlamaz. Bugün Avrupa'da bir gaz krizi var, sorunlar var - aynı şey petrol için de geçerli" dedi.
Batı'nın, Rusya'ya Ukrayna nedeniyle "yaptırım baskısını artırdığını" söyleyen Asadzade, bunun "Avrupa ve ABD'de elektrik, yakıt ve gıda fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu" ifade etti.
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