İran'dan, İsrail'e 'yüksek teknolojili ölümcül füze' tehdidi

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırılarında, “füze cephaneliğinin sadece bir kısmını kullandığını ve bu ülkeden yeni bir tehdit gelmesi durumunda çantasının derinliklerine uzanmaktan çekinmeyeceğini” söyledi.

İran'dan, İsrail'e 'yüksek teknolojili ölümcül füze' tehdidi
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 02.10.2024 - 11:38

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, ülkesinin, İsrail'e yönelik balistik füze saldırılarını değerlendirdi.

Nasirzadeh, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarında “füze cephaneliğinin sadece bir kısmını kullandığını ve bu ülkeden yeni bir tehdit gelmesi durumunda çantasının derinliklerine uzanmaktan çekinmeyeceğini” söyledi.

Nasirzadeh, “Devrim Muhafızları'nın füze saldırısı, füze potansiyelimizin sadece bir kısmını gösterdi, diğer bir kısmı olan yüksek teknolojili ölümcül füzeler ise kullanılmadı” dedi. 

Nasirzadeh, “Eğer Siyonist rejim olayları daha da tırmandırırsa, daha çeşitli silahlar kullanacağız. Bölgede bir savaş çıkarsa onları daha da sert vuracağız” ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları, dün gece Hamas, Hizbullah ve Devrim Muhafızları'nın üst düzey liderlerinin ölümüne misilleme olarak İsrail'e karşı büyük bir balistik ve hipersonik füze saldırısı başlattı. 

İsrail'e düzenlenen füze saldırısında ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerinin kullanıldığını duyuran İran, füzelerinin %90'ının belirlenen hedefleri başarıyla vurduğunu açıkladı. 

İsrail ise İran'ın ülkeye 180 kadar füze fırlattığını ve bunların çoğunun önlendiğini söyledi.


Etiketler: #İran #israil

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