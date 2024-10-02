İsrailli ana muhalefet lideri Lapid: İran'a verilecek yanıt sert olmalı

Yayınlanma: 02.10.2024 - 11:05

Güncelleme: 02.10.2024 - 11:05

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, İran'ın, İsrail'e yönelik balistik füze saldırılarına “sert” bir yanıt verilmesi çağrısında bulundu.

Lapid, “Düşmanlarımız için açık olması gereken bir şey var: İsrail zafer kazanacak. Askeri yeteneklerimiz, savunma sanayimiz, müttefiklerimizin desteği ve özellikle de inanılmaz halkımızın gücüyle. Bunun maliyeti yüksek olsa bile kazanacağımızı biliyoruz” dedi.

İran'ın, dün geceki saldırı için “önemli ve ağır bir bedel ödeyeceğini” kaydeden Lapid, şunları söyledi:

“Tahran, İsrail'in gelmekte olduğunu biliyor. Verilecek yanıt sert olmalı ve Suriye, Irak, Yemen, Lübnan, Gazze ve İran'ın kendi içindeki terör eksenine açık bir mesaj göndermelidir.”

Lapid ayrıca, bölgede değişim yaratacak bölgesel bir stratejinin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

İran, dün akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırının Hamas lideri Heniyye, Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı general Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İran, İsrail'e düzenlenen füze saldırısında ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerinin kullanıldığını duyurdu.