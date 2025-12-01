İspanya'da domuz vebası alarmı: Ordu sokağa indi

İspanya ordusu, Barselona yakınlarında tespit edilen Afrika domuz vebası vakalarının ardından salgının yayılmasını önlemek için bölgeye sevk edildi.

Yetkililer, virüsün muhtemelen bir yabani domuzun çöpte bulduğu kontamine bir sandviçi yemesiyle yayıldığını belirtiyor. Olası zincirleme bulaşma, ülkenin milyarlarca avroluk domuz eti ihracatını tehdit ediyor.

Hükümet, Collserola Parkı’nda ölü bulunan iki yabani domuzda Afrika domuz vebasının doğrulanmasıyla birlikte 6 kilometrelik bir karantina bölgesi oluşturdu.

Bölge, Barselona’ya yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta bulunan Bellaterra çevresini kapsıyor. Yetkililer, bölgede incelenen şüpheli vakaların artabileceği uyarısında bulundu.

Katalonya Tarım Bakanı Oscar Ordeig, virüsün muhtemelen insanlar tarafından bölgeye getirildiğini söyledi:

“En olası ihtimal, Bellaterra gibi Avrupa’dan yoğun ziyaretçi alan bir bölgede çöpe atılmış şarküteri ürünü veya sandviç gibi kontamine bir gıda. Bir yabani domuz bunu yemiş olabilir.”

Yetkililer, bölgede başka yabani domuzlarda vakaya rastlanmamış olmasının bu ihtimali güçlendirdiğini vurguluyor.

DOMUZ ETİ İHRACATI RİSK ALTINDA

Afrika domuz vebası insana bulaşmıyor ancak domuzlar arasında hızla yayılarak büyük ekonomik kayıplara yol açıyor. İspanya, dünyanın önde gelen domuz eti ihracatçıları arasında bulunuyor.

İspanya Tarım Bakanı Luis Planas, salgın nedeniyle ülkenin domuz eti ihracat sertifikalarının üçte birinin askıya alındığını açıkladı. Şu ana kadar ticari çiftliklerde vaka görülmedi, ancak 20 kilometrelik yarıçap içindeki tüm çiftliklerde faaliyet ve satış kısıtlamaları uygulanıyor.

Salgını kontrol altına almak için dün 300 Katalan polisi ve orman muhafızı görevlendirildi. Bugün ise acil durum birimi olan UME’den 117 asker bölgeye sevk edildi.

Vaka bölgesinin, İspanya'yı Fransa’ya bağlayan kritik ulaşım hattı AP-7 otoyoluna yakın olması, virüsün daha geniş bir alana yayılma riskini artırıyor. Bu nedenle sınır bölgesinde kontroller sıkılaştırıldı.