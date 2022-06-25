İspanya'nın, Melilla bölgesine geçmeye çalışırken 18 kişi öldü

25 Haziran 2022 Cumartesi, 16:50

Guardian'ın haberine göre, Kuzey Afrika'nın kuzeyinde bulunan İspanya'ya bağlı özerk Melilla bölgesi heyeti, 2 bin kişilik göçmen grubu içerisinden 500 kişilik bir kafilenin sınır çitini makasla kestikten sonra sınır kontrol alanına girdiğini ve Fas güvenlik güçleriyle çatıştığını söyledi. Çatışmanın sonucunda ise 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İspanyol yetkililer yaptığı açıklamada, 49 Sivil Muhafızın hafif şekilde yaralandığını, dört polis aracının ise bazı göçmenler tarafından atılan taşlar ile zarara uğradığını söyledi.

İspanya başbakanı Pedro Sánchez konuyla ilgili, "şiddetli saldırıyı" kınarken "insan ticareti yapan mafyaları" suçladı.

Al Jazeera'nın haberine göre ise, Fas içişleri bakanlığı yaptığı açıklamada, kayıpların mülteci ve göçmenlerin iki bölgeyi ayıran sınır çitine tırmanmaya çalıştıklarında meydana geldiğini söyledi. Bakanlık, beş göçmenin öldüğünü ve 76 kişinin yaralandığını ve 140 Faslı güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.

Fas'ın resmi haber ajansı MAP'ın yerel makamlara atıfta bulunarak yaptığı açıklamaya göre, yaralı göçmenlerden 13'ü daha sonra hastanede öldü ve ölü sayısı 18'e yükseldi. Fas İnsan Hakları Derneği 27 kişinin öldüğünü bildirdi.